В «Голден Стэйт» готовы к возможному выходу Дрэймонда Грина на рынок свободных агентов

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассматривает вариант с выходом на рынок свободных агентов, отказавшись от опции продления контракта на сезон-2023/2024, за который он заработает $ 27,56 млн. Об этом сообщает известный журналист и обозреватель ESPN Марк Спирс.
«Уорриорз» ожидают, что Дрэймонд Грин откажется от последнего года своего контракта. Но Джо Лэйкоб (владелец «Голден Стэйт». — Прим. «Чемпионата») и Майк Данливи (генменеджер «Голден Стэйт». — Прим. «Чемпионата») сделают всё возможное, чтобы вернуть его, если, конечно же, Дрэймонд так поступит», — сказал Спирс в эфире программы NBA Today.
В минувшем розыгрыше плей-офф 33-летний Грин принял участие в 12 матчах, набирая в среднем 9,4 очка, 6,9 подбора и 6,8 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,2, трёхочковых — 25.
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