The Athletic: Морант признался, что причиной его поступков было злоупотребление алкоголем

На встрече с комиссионером НБА Адамом Сильвером звёздный разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант рассказал, что причиной его поступков было тяжёлое алкогольное опьянение, сообщает The Athletic. Разговор происходил в Колорадо, на встрече также присутствовал исполнительный вице-президент по баскетбольным операциям Джо Дюмар, а также директор ассоциации баскетболистов Тамика Тремальо.

Как дальше сообщает источник, Морант рассказал, что мартовский инцидент в стрип-клубе произошёл именно по причине нетрезвого состояния. Джа рассказал, как слабо помнит события той ночи, выпивка была везде и быстро раздавалась. Сильвер, Дюмар и Тремальо поверили игроку, посчитав его рассказ смиренным и сокрушённым.

Вчера, 16 июня, НБА опубликовали решение по скандальному игроку. Баскетболист пропустит первые 25 матчей следующего сезона.