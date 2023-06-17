Бриттни Грайнер до конца сезона будет летать только чартерными рейсами

Баскетболистка «Финикс Меркури» Бриттни Грайнер на гостевые игры оставшегося сезона будет летать только чартерными рейсами. Причиной такого решения стал инцидент в аэропорту Далласа.
Команда «Финикс» около 9:30 утра по местному времени находилась в международном аэропорту Далласа Форт-Уэрт, направляясь на игру.
Грайнер столкнулась с мужчиной, который кричал что-то о «Торговце смертью». Конфронтация стала настолько острой, что мужчину схватили, и, по словам источника, к делу подключились правоохранительные органы.
Напомним, Бриттни Грайнер вернулась в США из России в декабре прошлого года в результате обмена заключёнными. Её обменяли на россиянина Виктора Бута по прозвищу «Торговец смертью». Обмен пленными вызвал критику со стороны некоторых республиканцев, которые обвинили администрацию Байдена в том, что она отпустила опасного заключённого обратно в Россию.
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