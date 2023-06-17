В Сан-Антонио появились приветственные билборды для Вембаньямы

В техасском городе Сан-Антонио обнаружили приветственный билборд для главного проспекта грядущего драфта Виктора Вембаньямы. Местная команда «Спёрс» обладает первым пиком на драфте, и с большой уверенностью можно сказать, что команда выберет именно француза.

Билборд был оформлен под заказ местным рэпером Майком Даймсом. На билборде написано: «Майк Даймс приветствует Виктора Вембаньяму в Сан-Антонио, ты теперь официально настоящий техасский парень».

Приветственный билборд для Вембаньямы Фото: Социальные сети NBA Retweet

«Сан-Антонио Спёрс» не планирует рассматривать какие-либо предложения об обмене Виктора Вембаньямы.

«Предложения об обмене? Мы не берём трубку. Вембаньяма — это шанс переориентировать всю франшизу и развить опыт и успехи последних 30 лет. Он игрок такого типа. А главное, что он человек, который нам подходит», — сказал источник в команде.