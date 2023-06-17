В Сан-Антонио появились приветственные билборды для Вембаньямы

В техасском городе Сан-Антонио обнаружили приветственный билборд для главного проспекта грядущего драфта Виктора Вембаньямы. Местная команда «Спёрс» обладает первым пиком на драфте, и с большой уверенностью можно сказать, что команда выберет именно француза.
Билборд был оформлен под заказ местным рэпером Майком Даймсом. На билборде написано: «Майк Даймс приветствует Виктора Вембаньяму в Сан-Антонио, ты теперь официально настоящий техасский парень».
Приветственный билборд для Вембаньямы
Фото: Социальные сети NBA Retweet
«Сан-Антонио Спёрс» не планирует рассматривать какие-либо предложения об обмене Виктора Вембаньямы.
«Предложения об обмене? Мы не берём трубку. Вембаньяма — это шанс переориентировать всю франшизу и развить опыт и успехи последних 30 лет. Он игрок такого типа. А главное, что он человек, который нам подходит», — сказал источник в команде.
- 17 июня 2023
-
07:45
-
07:14
-
06:48
-
06:25
-
06:18
-
05:58
-
05:37
-
05:18
-
03:43
-
01:45
-
01:02
-
00:32
-
00:30
- 16 июня 2023
-
23:38
-
22:55
-
22:45
-
22:17
-
21:42
-
21:29
-
20:58
-
20:00
-
19:26
-
18:57
-
18:47
-
18:34
-
18:17
-
17:55
-
17:51
-
17:39
-
17:21
-
16:18
-
16:08
-
15:50
-
15:37
-
15:35