Компания Nike не собирается разрывать отношения с Джа Морантом

Один из крупнейших производителей спортивной одежды в мире компания Nike опубликовала заявление по поводу разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта. Корпорация не собирается разрывать отношения с звёздным игроком.
«Мы рады тому, что Джа взял на себя ответственность за произошедшее и на данный момент фокусируется на собственном ментальном состоянии. Мы продолжим поддерживать игрока на площадке и за её пределами», — приводит слова заявление компании Nba Retweet.
Напомним, в мае Морант был замечен с пистолетом в руках на прямой трансляции его друга в социальной сети. Это уже второй подобный случай, произошедший с молодым игроком. В марте этого года Джа был замечен в ночном клубе, когда также держал пистолет. Тогда лига дисквалифицировала его на восемь матчей. Теперь же его дисквалификация составляет 25 игр.
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