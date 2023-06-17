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Перкинс: командам нужно заслужить то, чтобы их обсуждали СМИ, у «Денвера» это получилось

Перкинс: командам нужно заслужить то, чтобы их обсуждали СМИ, у «Денвера» это получилось
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Чемпион НБА 2008 года, а ныне аналитик ESPN Кендрик Перкинс заявил, что командам лиги нужно заслужить то, чтобы СМИ обращали на них внимание.

«Майк Мэлоун (главный тренер «Денвер Наггетс». — Прим. «Чемпионата») высказывался насчёт того, что медиа недостаточно обращали внимания на их команду. Ну да, потому что командам нужно это заслужить, нужно выполнить миссию, всё очень просто.

Вспомните «Мемфис», который раньше жаловался на недостаточное количество игр, показываемых на национальном ТВ. Вы должны заслужить это, да. Вы должны заслужить то, чтобы мы о вас говорили.

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Извините, пожалуйста, что мы столько говорим о лучшем, возможно, игроке в истории Леброне Джеймсе. Простите, пожалуйста, что мы говорим столько о «Лос-Анджелес Лейкерс», чуть ли не о самой великой команде в истории лиги.

Нужно заслужить внимание. У «Денвера» это получилось, они взяли титул», — сказал Перкинс в эфире шоу Get Up.

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