Шейко: переход в МБА — новый этап в моей карьере, можно сказать, что это вызов

Лёгкий форвард Глеб Шейко прокомментировал переход в ПБК МБА.

«Переход в МБА — новый этап в моей карьере. Новый опыт. Можно сказать, что это своего рода вызов. Хочу продолжать развитие, помогая команде двигаться вперёд и одерживать новые победы», — приводит слова Шейко пресс-служба московского клуба.

Глеб является воспитанником пермского баскетбола и провёл всю свою профессиональную карьеру в системе клуба «Парма». В составе пермяков Шейко стал обладателем Кубка России — 2018/2019. В предыдущем сезоне он принял участие в 31 матче Единой лиги ВТБ в составе «Пармы».

В минувшем сезоне Единой лиги МБА занял шестое место по итогам регулярного чемпионата и уступил в четвертьфинальной серии «Зениту» со счётом 1-3.