Инсайдер ESPN Уиндхорст: финансовые потери Моранта из-за дисквалификации превысят $ 50 млн

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст рассказал о серьёзных финансовых потерях, которые понесёт разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант из-за дисквалификации на 25 матчей.

«Он ничего не получит за эти 25 игр и за те восемь матчей, на которые он был отстранён в первом случае. Я не сомневаюсь, что он бы попал в команду сезона, если бы не эта ситуация. Это стоило ему ещё $ 40 млн бонусов. Он потеряет суммарно около $ 50 млн. Возможно, сумма даже ближе к $ 60 млн, учитывая потерю спонсорских контрактов», — сказал Уиндхорст в эфире программы First Take.

Напомним, в мае Морант был замечен с пистолетом в руках на прямой трансляции его друга в социальной сети. Это уже второй подобный случай, произошедший с молодым игроком. В марте этого года Джа был замечен в ночном клубе, когда также держал пистолет. Тогда лига дисквалифицировала его на восемь матчей.