Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер ESPN Уиндхорст: финансовые потери Моранта из-за дисквалификации превысят $ 50 млн

Инсайдер ESPN Уиндхорст: финансовые потери Моранта из-за дисквалификации превысят $ 50 млн
Аудио-версия:
Комментарии

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст рассказал о серьёзных финансовых потерях, которые понесёт разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант из-за дисквалификации на 25 матчей.

«Он ничего не получит за эти 25 игр и за те восемь матчей, на которые он был отстранён в первом случае. Я не сомневаюсь, что он бы попал в команду сезона, если бы не эта ситуация. Это стоило ему ещё $ 40 млн бонусов. Он потеряет суммарно около $ 50 млн. Возможно, сумма даже ближе к $ 60 млн, учитывая потерю спонсорских контрактов», — сказал Уиндхорст в эфире программы First Take.

Напомним, в мае Морант был замечен с пистолетом в руках на прямой трансляции его друга в социальной сети. Это уже второй подобный случай, произошедший с молодым игроком. В марте этого года Джа был замечен в ночном клубе, когда также держал пистолет. Тогда лига дисквалифицировала его на восемь матчей.

Материалы по теме
В профсоюзе игроков НБА назвали дисквалификацию Моранта чрезмерной
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023