Инсайдер ESPN Уиндхорст: финансовые потери Моранта из-за дисквалификации превысят $ 50 млн

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст рассказал о серьёзных финансовых потерях, которые понесёт разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант из-за дисквалификации на 25 матчей.
«Он ничего не получит за эти 25 игр и за те восемь матчей, на которые он был отстранён в первом случае. Я не сомневаюсь, что он бы попал в команду сезона, если бы не эта ситуация. Это стоило ему ещё $ 40 млн бонусов. Он потеряет суммарно около $ 50 млн. Возможно, сумма даже ближе к $ 60 млн, учитывая потерю спонсорских контрактов», — сказал Уиндхорст в эфире программы First Take.
Напомним, в мае Морант был замечен с пистолетом в руках на прямой трансляции его друга в социальной сети. Это уже второй подобный случай, произошедший с молодым игроком. В марте этого года Джа был замечен в ночном клубе, когда также держал пистолет. Тогда лига дисквалифицировала его на восемь матчей.
- 17 июня 2023
-
12:05
-
11:53
-
11:31
-
11:24
-
10:15
-
10:01
-
09:44
-
08:19
-
07:45
-
07:14
-
06:48
-
06:25
-
06:18
-
05:58
-
05:37
-
05:18
-
03:43
-
01:45
-
01:02
-
00:32
-
00:30
- 16 июня 2023
-
23:38
-
22:55
-
22:45
-
22:17
-
21:42
-
21:29
-
20:58
-
20:00
-
19:26
-
18:57
-
18:47
-
18:34
-
18:17
-
17:55