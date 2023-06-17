Раде Загорац перешёл из «Автодора» в «Самару»

Баскетбольный клуб «Самара» объявил о подписании однолетнего контракта с сербским форвардом Раде Загорацем.
«Раде Загорац — новичок «Самары»!
Игрок национальной сборной Сербии Раде Загорац — новичок нашей команды. Соглашение с ним подписано сроком на один сезон», — сообщает пресс-служба самарского клуба.
В минувшем сезоне 27-летний серб представлял цвета саратовского «Автодора». Загорац принял участие в 27 матчах Единой лиги ВТБ, в которых набирал 11 очков и делал 5,1 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру.
Загорац является воспитанником сербской «Меги», за которую выступал с 2012 по 2017 год. В 2016-м он был задрафтован «Бостон Селтикс» под 35-м номером, а летом 2017 года играл в Летней лиге НБА за «Мемфис Гриззлиз». В том же году перешёл в испанский «Реал Бетис». С 2018 года Раде Загорац был игроком «Партизана», в составе которого стал двукратным победителем Кубка Сербии.
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