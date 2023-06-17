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Яннис Адетокунбо показал футболку, подаренную Златаном Ибрагимовичем

Яннис Адетокунбо показал футболку, подаренную Златаном Ибрагимовичем
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Звёздный греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо поделился с подписчиками фотографией с подписанной футболкой бывшего нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича.

Фото: СОЦСЕТИ ЯННИСА АДЕТОКУНБО

«Когда ты в отпуске и величайший прислал тебе футболку!» — написал Адетокунбо под фотографией в своём «твиттере».

На майке написано: «Яннису со всей моей любовью. Ты лучший».

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» Янниса сенсационно вылетел в первом раунде плей-офф, уступив в серии «Майами Хит» со счётом 1-4. По итогам регулярного сезона НБА «Бакс» заняли первую строчку в Восточной конференции, «Хит» же были лишь восьмыми.

После этого «Милуоки» уволил Майка Буденхольцера и назначил нового тренера — Эдриана Гриффина, бывшего ассистента главного тренера «Торонто Рэпторс».

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