Яннис Адетокунбо показал футболку, подаренную Златаном Ибрагимовичем

Звёздный греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо поделился с подписчиками фотографией с подписанной футболкой бывшего нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича.
Фото: СОЦСЕТИ ЯННИСА АДЕТОКУНБО
«Когда ты в отпуске и величайший прислал тебе футболку!» — написал Адетокунбо под фотографией в своём «твиттере».
На майке написано: «Яннису со всей моей любовью. Ты лучший».
В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки» Янниса сенсационно вылетел в первом раунде плей-офф, уступив в серии «Майами Хит» со счётом 1-4. По итогам регулярного сезона НБА «Бакс» заняли первую строчку в Восточной конференции, «Хит» же были лишь восьмыми.
После этого «Милуоки» уволил Майка Буденхольцера и назначил нового тренера — Эдриана Гриффина, бывшего ассистента главного тренера «Торонто Рэпторс».
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