Президент УНИКСа — о продлении контракта с Перасовичем: это было обоюдное желание

Президент УНИКСа Евгений Богачёв высказался о продлении контракта с главным тренером команды Велимиром Перасовичем.

«Нормально всё прошло. Подчеркну, что это было обоюдное желание. Обычно контракты подписываются после завершения всех европейских чемпионатов, континентального первенства, но мы решили сделать это сейчас. Велимир уже привык к Казани, да и команда, надеюсь, минимум на 50 процентов сохранит свой состав. До 24 июня игроки будут выбирать своё будущее.

Например, македонец Ненад Димитриевич, один из наших лидеров прошлого сезона, стал свободен от обязательств по отношению к испанской «Валенсии», которая отдала нам его в аренду. Посмотрим, что он выберет. Стабильность очень важна как для клуба, так и для тренера», — приводит слова Богачёва «Татар-информ».

Накануне казанский клуб объявил о подписании нового контракта с 58-летним хорватским специалистом по схеме «1+1».