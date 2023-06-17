Гендиректор «Зенита»: сезон был не совсем удачный, проводим работу над ошибками

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный оценил выступление команды в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ, а также ответил на вопрос об интересе к защитнику ЦСКА Алексею Шведу.

«Сезон был не совсем удачный, поэтому мы сейчас анализируем, проводим работу над ошибками. Я думаю, что вернёмся сильнее, будем бороться за тот результат, который всегда для нас главный, это победа.

Проявляет ли «Зенит» интерес к Алексею Шведу? «Зенит» внимательно следит за всеми игроками. Если у нас будет какой-то явный интерес, то я думаю, что это будет понятно в ближайшее время. Самое главное, сейчас Алексею нужно восстановиться и вернуться на площадку. Думаю, что он это сделает в ближайшее время», — приводит слова Церковного ТАСС.

Петербургский клуб занял четвёртое место по итогам минувшего сезона Единой лиги, уступив УНИКСу в полуфинале и ЦСКА в серии за третье место.