Президент УНИКСа: будем стараться завоевать второе чемпионство подряд

Президент УНИКСа Евгений Богачёв заявил, что казанский клуб ставит цель завоевать второе чемпионство подряд в следующем сезоне Единой лиги ВТБ, а также высказался о формировании состава.

«Перасович сказал, что хочет снова стать чемпионом, насколько это реально? Гарантий, естественно, дать не могу. Команда ещё не до конца укомплектована, возникают некоторые сложности при формировании бюджета и состава. ЦСКА раньше имел большой бюджет, именитых тренеров, поэтому выиграл много титулов подряд. Мы будем стараться завоевать второе чемпионство Единой лиги ВТБ подряд, но всё зависит не только от тренера, хотя Перасович сильно прибавил в России. Многое решит то, как мы сложим команду, эту задачу нам предстоит решить в ближайшее время.

Усиление планируем, называть конкретных игроков до подписания не могу, но главное, что есть желание подписать новых баскетболистов. Мы все годы были вторые, третьи, хоть и завоёвывали Кубок Европы, ФИБА, три Кубка России. Сейчас наконец завоевали чемпионство России и будем стараться двигаться дальше. Надеюсь, половина команды, костяк, останется, потому что в прошлом году нам пришлось набирать состав практически заново. Стабильность в этом плане очень важна. В баскетболе же ещё многое зависит от везения, удачи, чтобы травм не было. Тем более сейчас столько вирусов появилось, к решающим играм кто‑то может и заболеть», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».