Майкл Джордан почти в 20 раз увеличил средства, вложенные в «Шарлотт»

Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации Майкл Джордан заработает значительные средства на продаже «Шарлотт Хорнетс», сообщает Forbes.

По информации источника, Джордан продаёт свою долю в «Шарлотт Хорнетс» за сумму, близкую к $ 3 млрд. Это почти в 20 раз превышает средства, которые легендарный игрок вложил в клуб в 2010 году. СМИ сообщали, что тогда Джордан заплатил за контрольный пакет акций $ 175 млн.

Ранее сообщалось, что Джордан перестанет быть мажоритарным владельцем «Шарлотт Хорнетс». Бóльшая часть акций шестикратного чемпиона НБА будет продана группе предпринимателей во главе с миноритарным собственником «Атланты Хоукс» Риком Шналлом и Гейбом Плоткиным, уже владеющим долей в «Хорнетс». Стороны достигли принципиального соглашения, которое будет подписано в ближайшие дни.