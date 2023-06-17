Майкл Джордан почти в 20 раз увеличил средства, вложенные в «Шарлотт»

Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации Майкл Джордан заработает значительные средства на продаже «Шарлотт Хорнетс», сообщает Forbes.
По информации источника, Джордан продаёт свою долю в «Шарлотт Хорнетс» за сумму, близкую к $ 3 млрд. Это почти в 20 раз превышает средства, которые легендарный игрок вложил в клуб в 2010 году. СМИ сообщали, что тогда Джордан заплатил за контрольный пакет акций $ 175 млн.
Ранее сообщалось, что Джордан перестанет быть мажоритарным владельцем «Шарлотт Хорнетс». Бóльшая часть акций шестикратного чемпиона НБА будет продана группе предпринимателей во главе с миноритарным собственником «Атланты Хоукс» Риком Шналлом и Гейбом Плоткиным, уже владеющим долей в «Хорнетс». Стороны достигли принципиального соглашения, которое будет подписано в ближайшие дни.
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