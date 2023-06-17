Нападающий футбольного клуба «ПСЖ», бразилец Неймар назвал шесть любимых баскетболистов, являющихся для него спортивным примером.
«Топ-5? [Майкл] Джордан, [Коби] Брайант, Шакил О’Нил, Леброн [Джеймс], [Стефен] Карри и Джимми [Батлер] (смеётся). Получилось шесть. Но Джимми должен быть в этом списке, потому что он творит историю», – сказал Неймар в интервью YouTube-каналу NBA Brasil.
До этого стало известно, что команда из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» заинтересована в приобретении Неймара, выставленного на трансферный рынок. В нынешнем сезоне бразилец сыграл в 20 матчах за «ПСЖ», забил 13 голов и отдал 11 голевых передач. Парижский клуб стал чемпионом Лиги 1, набрав 85 очков в 38 матчах.
Ранее Неймар встретился на финале НБА с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях, ирландцем Конором Макгрегором.
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