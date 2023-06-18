Кевин Гарнетт: Николай Йокич — самый скромный ублюдок, которого я когда-либо видел
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Член Зала Славы НБА Кевин Гарнетт рассказал о том, как его впечатлила реакция звёздного сербского центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича на выигрыш титула.
«Николай Йокич — самый скромный ублюдок, которого я когда-либо видел. Я никогда не видел игрока, который бы выиграл чемпионство, и настолько спокойно бы к этому отнёсся. После матча его больше интересовала своя дочь. На какой-то парад надо идти? Нет, он думает о том, как бы уже полететь домой.
Он один такой. Вы когда-нибудь видели фото чемпионской командой, где главный игрок в составе стоит в третьем ряду? Если вы посмотрите на эти фото, он стоит за игроками, персоналом, даже за некоторыми друзьями и родственниками игроков», — рассказал Гарнетт на шоу KG Certified.
Приветствие для Йокича:
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