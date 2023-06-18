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Брюс Браун сразу после финального матча заявил, что хочет остаться в «Денвере»

Брюс Браун сразу после финального матча заявил, что хочет остаться в «Денвере»
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Лёгкий форвард «Денвер Наггетс» Брюс Браун во время празднования чемпионства в раздевалке после пятого матча финальной серии с «Майами Хит» рассказал о причинах, почему он хочет остаться в команде.

«Я хочу остаться. Посмотрите на нас, мы празднуем чемпионство. Это то, ради чего ты приходишь в лигу, чтобы победить. Я отлично вписываюсь тут. Деньги — не самое главное. Они ещё придут потом. Так что не переживаю об этом сейчас.

Это было сумасшедшее путешествие. Почему бы заново его не воплотить в жизнь?» — приводит слова Брауна портал The Denver Post.

В нынешнем сезоне Браун стал настоящим лидером команды со скамейки. В нынешнем плей-офф он в среднем набирал 12 очков, делал четыре подбора и один перехват.

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