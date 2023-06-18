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Кевин Гарнетт предложил оригинальное решение, чтобы уменьшить количество симуляций

Кевин Гарнетт предложил оригинальное решение, чтобы уменьшить количество симуляций
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Член Зала славы НБА Кевин Гарнетт поделился идеей, как наказывать игроков, занимающихся симуляцией.

«Я бы свистел фолы тем, кто «флопает». Эти игроки должны отправляться в грёбаную клетку на две минуты за симуляции. Эй, Адам Сильвер (комиссионер НБА. — Прим. «Чемпионата»), если ты слышишь, давайте поговорим о концепте клетки для симулянтов», — сказал Гарнетт в подкасте Ticket & Truth с Полом Пирсом.

Гарнетт являлся одним из лучших защитников в свою эпоху. Он является обладателем награды лучшему оборонительному игроку лиги 2008 года. Также Кевин девять раз попадал в первую символическую сборную по защите и четыре раза во вторую.

Чемпион НБА 2008 года, несомненно, был жёстким игроком. Он занимает 27-е место по общему количеству фолов среди всех игроков в истории.

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