Кевин Гарнетт предложил оригинальное решение, чтобы уменьшить количество симуляций

Член Зала славы НБА Кевин Гарнетт поделился идеей, как наказывать игроков, занимающихся симуляцией.

«Я бы свистел фолы тем, кто «флопает». Эти игроки должны отправляться в грёбаную клетку на две минуты за симуляции. Эй, Адам Сильвер (комиссионер НБА. — Прим. «Чемпионата»), если ты слышишь, давайте поговорим о концепте клетки для симулянтов», — сказал Гарнетт в подкасте Ticket & Truth с Полом Пирсом.

Гарнетт являлся одним из лучших защитников в свою эпоху. Он является обладателем награды лучшему оборонительному игроку лиги 2008 года. Также Кевин девять раз попадал в первую символическую сборную по защите и четыре раза во вторую.

Чемпион НБА 2008 года, несомненно, был жёстким игроком. Он занимает 27-е место по общему количеству фолов среди всех игроков в истории.