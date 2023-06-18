Кайри Ирвинг — о Коби Брайанте: люблю тебя больше самого себя, мне тебя очень не хватает

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг высказался о своих чувствах по отношению к легендарному баскетболисту Коби Брайанту.
«Коби был крайне вдохновляющим, он был очень любящим и страстным человеком. Он всегда держал своё сердце открытым для всех, кто хотел учиться у него, кто хотел узнать его мудрости. Я премного благодарен тому, что он был моим ментором на протяжении стольких лет.
Его дух вечен. Он находится везде, как и Джи Джи. Все люди, которые в тот день ушли в мир иной, помогли всем нам. Они не находятся далеко от нас, у нас есть вечная память о них, я счастлив, что провёл с ним столько времени, что мог учиться у него. А уж если говорить о его качествах игрока, то можно разговор вести бесконечно. Коби, люблю тебя больше самого себя, мне тебя очень не хватает», — приводит слова Ирвинга портал CLutch Points.
- 18 июня 2023
-
14:12
-
13:54
-
13:30
-
13:14
-
12:27
-
11:57
-
10:48
-
10:33
-
10:04
-
09:24
-
09:00
-
00:51
- 17 июня 2023
-
23:43
-
21:58
-
20:51
-
18:49
-
18:34
-
17:55
-
16:18
-
15:09
-
14:59
-
13:28
-
12:47
-
12:05
-
11:53
-
11:31
-
11:24
-
10:15
-
10:01
-
09:44
-
08:19
-
07:45
-
07:14
-
06:48
-
06:25