Кайри Ирвинг — о Коби Брайанте: люблю тебя больше самого себя, мне тебя очень не хватает

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг высказался о своих чувствах по отношению к легендарному баскетболисту Коби Брайанту.

«Коби был крайне вдохновляющим, он был очень любящим и страстным человеком. Он всегда держал своё сердце открытым для всех, кто хотел учиться у него, кто хотел узнать его мудрости. Я премного благодарен тому, что он был моим ментором на протяжении стольких лет.

Его дух вечен. Он находится везде, как и Джи Джи. Все люди, которые в тот день ушли в мир иной, помогли всем нам. Они не находятся далеко от нас, у нас есть вечная память о них, я счастлив, что провёл с ним столько времени, что мог учиться у него. А уж если говорить о его качествах игрока, то можно разговор вести бесконечно. Коби, люблю тебя больше самого себя, мне тебя очень не хватает», — приводит слова Ирвинга портал CLutch Points.