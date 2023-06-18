Форма Уилта Чемберлена была продана на аукционе за $ 1,79 млн

Форма с первого сезона в лиге легендарного центрового Уилта Чемберлена была продана на аукционе за $ 1,79 млн.

Форма с первого сезона Уилта Чемберлена в лиге Фото: Социальные сети SCP Auctions

Уилт Чемберлен не доучился в университете Канзаса и провёл сезон-1958/1959 в составе шоу-команды «Гарлем Глобтроттерс», зарабатывая $ 50 тысяч в год ($ 500 тысяч в 2023-м с учётом инфляции). В 1959 году игрок заявился на драфт НБА. Владелец «Филадельфии Уорриорз» Эдди Готлиб убедил лигу, что задрафтовать игрока должна родная для Чемберлена команда.

В первом же сезоне он побил рекорд по набранным очкам за год всего за 56 игр и стал MVP лиги. Наряду с Уэсом Анселдом является единственным обладателем данной награды за первый сезон в лиге.

Несмотря на неслыханные ранее цифры — чемпионство «Филадельфии» игрок принёс лишь в 1967 году.