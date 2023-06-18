Форма Уилта Чемберлена была продана на аукционе за $ 1,79 млн

Форма с первого сезона в лиге легендарного центрового Уилта Чемберлена была продана на аукционе за $ 1,79 млн.
Форма с первого сезона Уилта Чемберлена в лиге
Фото: Социальные сети SCP Auctions
Уилт Чемберлен не доучился в университете Канзаса и провёл сезон-1958/1959 в составе шоу-команды «Гарлем Глобтроттерс», зарабатывая $ 50 тысяч в год ($ 500 тысяч в 2023-м с учётом инфляции). В 1959 году игрок заявился на драфт НБА. Владелец «Филадельфии Уорриорз» Эдди Готлиб убедил лигу, что задрафтовать игрока должна родная для Чемберлена команда.
В первом же сезоне он побил рекорд по набранным очкам за год всего за 56 игр и стал MVP лиги. Наряду с Уэсом Анселдом является единственным обладателем данной награды за первый сезон в лиге.
Несмотря на неслыханные ранее цифры — чемпионство «Филадельфии» игрок принёс лишь в 1967 году.
- 18 июня 2023
-
14:12
-
13:54
-
13:30
-
13:14
-
12:27
-
11:57
-
10:48
-
10:33
-
10:04
-
09:24
-
09:00
-
00:51
- 17 июня 2023
-
23:43
-
21:58
-
20:51
-
18:49
-
18:34
-
17:55
-
16:18
-
15:09
-
14:59
-
13:28
-
12:47
-
12:05
-
11:53
-
11:31
-
11:24
-
10:15
-
10:01
-
09:44
-
08:19
-
07:45
-
07:14
-
06:48
-
06:25