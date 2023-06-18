Скут Хендерсон — о Леброне Джеймсе: думаю, я могу быть на таком же уровне величия

Один из главных проспектов грядущего драфта Скут Хендерсон рассказал о наиболее важных качествах звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Думаю, одна из самых важных вещей, чего достиг Леброн в своей карьере — это то, на каком высоком уровне он следит за своим телом. Я собираюсь делать то же самое.

Конечно, Леброн сделал себе имя и за пределами площадки. Все знают Леброна, потому что он доминирует. Также он великая и сильная личность. Я вижу схожие черты и в себе. Думаю, я могу быть на таком же уровне величия», — приводит слова Хендерсона AP News.

Драфт НБА состоится 23 июня. Эксперты прогнозируют, что Хендерсон с высокой долью вероятности будет задрафтован в районе третьего-пятого номера.