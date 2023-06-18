Лу Уильямс объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет

Трёхкратный обладатель награды лучшему запасному игроку НБА (2015, 2018, 2019) Лу Уильямс объявил о завершении профессиональной карьеры. Последней командой для 36-летнего баскетболиста стала «Атланта Хоукс», за которую он выступал в сезоне-2021/2022.

Карьера игрока продлилась 17 лет. Он был задрафтован «Филадельфией Сиксерс» под 45-м номером в 2005 году. За всё время Уильямс сыграл за семь различных команд лиги и провёл в общей сложности 1123 игры. За все годы он в среднем набирал 13,9 очка и 3,4 результативной передачи.

Будучи прирождённым скорером, Уильямс набрал 15 593 очка за карьеру, на данный момент занимая 131-е место по количеству очков среди всех игроков в истории. Самым результативным сезоном стал розыгрыш-2017/2018, в котором Лу в среднем набирал 22,6 очка, выступая за «Лос-Анджелес Клипперс».