Брэндон Миллер: Леброн играет в лиге столько же, сколько я живу — чувствую себя старым
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Один из главных проспектов грядущего драфта Брэндон Миллер выделил главное качество звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, которое позволило ему играть в лиге на протяжении 20 лет.
«Леброн играет в НБА уже 20 лет, а мне тоже 20 лет. Я чувствую себя старым.
Надеюсь, я и сам смогу провести в лиге столько сезонов. Думаю, самая важная вещь, которая способствует такой продолжительности карьеры Джеймса — то, как он следит за своим телом. Это играет важную роль в том, какая судьба ждёт тебя в НБА», — приводит слова Миллера AP News.
Миллер родился всего за неделю до дебютного матча Леброна в НБА.
Драфт состоится в ночь на 23 июня. По сообщениям инсайдеров, Миллера связывают с «Шарлотт Хорнетс», у которых будет второй пик на драфте.
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