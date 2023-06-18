НБА представила подборку лучших ассистов в сезоне-2022/2023
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Национальная баскетбольная лига опубликовала видео с подборкой лучших ассистов в завершившемся сезоне-2022/2023.
Видео доступно на YouTube-канале NBA. Права на видео принадлежат НБА.
Напомним, чемпионом НБА в сезоне-2022/2023 стала команда «Денвер Наггетс». Команда уверенно прошлась по турнирной сетке, проиграв за весь плей-офф всего четыре матча. В финальной серии подопечные Майка Мэлоуна оказались сильнее «Майами Хит» (4-1).
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