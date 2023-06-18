Фанат «Сан-Антонио» сделал прическу с изображением Вембаньямы
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Один из фанатов «Сан-Антонио Спёрс» в преддверии перехода в НБА молодого звёздного игрока Виктора Вембаньямы сделал причёску с его изображением.
Фанат «Сан-Антонио» сделал прическу с изображением Вембаньямы:
Вембаньяма выступает за французский клуб «Метрополитан 92», в составе которого уже становился чемпионом французской лиги, а также двукратным участником Матча всех звёзд. «Метрополитан 92» вышел в финал текущего сезона чемпионата Франции, выиграв полуфинальную серию у «Лиона» со счётом 3:1.
По результатам драфт-лотереи НБА первый пик 2023 года достался «Сан-Антонио Спёрс». Ранее сообщалось, что такие легенды организации, как Тим Данкан, Ману Джинобили и Тони Паркер, будут помогать Виктору в его становлении в лиге.
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