Один из фанатов «Сан-Антонио Спёрс» в преддверии перехода в НБА молодого звёздного игрока Виктора Вембаньямы сделал причёску с его изображением.

Фанат «Сан-Антонио» сделал прическу с изображением Вембаньямы:

Вембаньяма выступает за французский клуб «Метрополитан 92», в составе которого уже становился чемпионом французской лиги, а также двукратным участником Матча всех звёзд. «Метрополитан 92» вышел в финал текущего сезона чемпионата Франции, выиграв полуфинальную серию у «Лиона» со счётом 3:1.

По результатам драфт-лотереи НБА первый пик 2023 года достался «Сан-Антонио Спёрс». Ранее сообщалось, что такие легенды организации, как Тим Данкан, Ману Джинобили и Тони Паркер, будут помогать Виктору в его становлении в лиге.