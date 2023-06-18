НБА представила подборку лучших финтов в сезоне-2022/2023

Национальная баскетбольная лига опубликовала видео с подборкой лучших финтов в сезоне-2022/2023.

Видео доступна на YouTube-канале NBA. Права на видео принадлежат НБА.

Чемпионом НБА в сезоне-2022/2023 стала команда «Денвер Наггетс». Команда уверенно прошлась по турнирной сетке, проиграв за весь плей-офф всего четыре матча. В финальной серии подопечные Майка Мэлоуна оказались сильнее «Майами Хит» (4-1).