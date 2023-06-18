Чемпион НБА в составе «Денвер Наггетс» Никола Йокич посетил лошадиные скачки в Сербии.

Никола Йокич посетил лошадиные скачки на родине:

Йокич начал увлекаться лошадьми с самого детства. Любовь к лошадям будущему чемпиону НБА привил отец друга детства. Семья Йокича владеет конюшней, а сам серб регулярно посещает скачки по всему миру.

Напомним, «Денвер» обыграл «Майами Хит» в финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации со счётом 4-1. Сербский центровой Никола Йокич был признан самым ценным игроком финальной серии. Никола закончил плей-офф, набрав больше всего очков, подборов и результативных передач среди всех игроков, участвовавших в постсезоне. Помимо чемпионства, серб уже имеет два титула MVP регулярного чемпионата.