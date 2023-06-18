Гомельский рассказал, что Михайловскому нужно улучшить в своей игре

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался по поводу российского форварда Никиты Михайловского, который в это межсезонье может перейти в ЦСКА.

«В первую очередь Никите необходимо заняться собственной физической формой. На этой основе [нужно] улучшить свою игру в обороне. Михайловский играет в баскетбол на одной скорости, его опекунам легко приспособиться. А в какой команде он станет работать над устранением недостатков в своей игре — совершенно безразлично», — написал Гомельский на своём сайте.

Ранее главный тренер сборной России Зоран Лукич рассказал о том, что Никита Михайловский не будет выступать за национальную команду.