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Лу Уильямс рассказал, как решил отказаться от дорогой одежды

Лу Уильямс рассказал, как решил отказаться от дорогой одежды
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Трёхкратный обладатель награды лучшему запасному игроку НБА (2015, 2018, 2019) Лу Уильямс рассказал, когда он перестал покупать дорогую одежду.

«Мода меня перестала волновать лет 5-6 назад. Я купил футболку Gucci за 400 долларов, надел ее один раз, постирал и решил, что не возьму в привычку покупать такие вещи. После этого я вернулся к футболкам поло, которые продаются по 3 штуки за 40 баксов», — приводит слова Уильямса Fadeaway World.

Напомним, сегодня, 18 июня, баскетболист объявил о завершении карьеры, которая продлилась 17 лет. Он был задрафтован «Филадельфией Сиксерс» под 45-м номером в 2005 году. За всё время Уильямс сыграл за семь различных команд лиги и провёл в общей сложности 1123 игры. За все годы он в среднем набирал 13,9 очка и 3,4 результативной передачи.

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