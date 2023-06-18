Лу Уильямс рассказал, как решил отказаться от дорогой одежды

Трёхкратный обладатель награды лучшему запасному игроку НБА (2015, 2018, 2019) Лу Уильямс рассказал, когда он перестал покупать дорогую одежду.

«Мода меня перестала волновать лет 5-6 назад. Я купил футболку Gucci за 400 долларов, надел ее один раз, постирал и решил, что не возьму в привычку покупать такие вещи. После этого я вернулся к футболкам поло, которые продаются по 3 штуки за 40 баксов», — приводит слова Уильямса Fadeaway World.

Напомним, сегодня, 18 июня, баскетболист объявил о завершении карьеры, которая продлилась 17 лет. Он был задрафтован «Филадельфией Сиксерс» под 45-м номером в 2005 году. За всё время Уильямс сыграл за семь различных команд лиги и провёл в общей сложности 1123 игры. За все годы он в среднем набирал 13,9 очка и 3,4 результативной передачи.