Тайрон Лю: главные тренеры совершают ошибку, и их увольняют, в этом нет смысла

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю поделился мнением о несправедливости некоторых увольнений в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Тренеры совершает одну или две ошибки, и их увольняют. Но у игрока может быть семь потерь, 4 из 15 бросков с игры… В этом нет смысла. И вот, хороших тренеров продолжают увольнять, их продолжают обвинять. Однако все будут делать ошибки», — сказал Тайрон Лю в эфире шоу The Shop UNINTERRUPTED.

Маскот «Денвера» исполняет бросок с середины площадки:

Ранее знаменитый разыгрывающий Аллен Айверсон высказался по поводу эпизода, произошедшего в плей-офф НБА 2001 года, когда он, выступая за «Филадельфию Сиксерс», перешагнул через защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Тайрона Лю.