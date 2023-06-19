Тайрон Лю: главные тренеры совершают ошибку, и их увольняют, в этом нет смысла
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Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю поделился мнением о несправедливости некоторых увольнений в Национальной баскетбольной ассоциации.
«Тренеры совершает одну или две ошибки, и их увольняют. Но у игрока может быть семь потерь, 4 из 15 бросков с игры… В этом нет смысла. И вот, хороших тренеров продолжают увольнять, их продолжают обвинять. Однако все будут делать ошибки», — сказал Тайрон Лю в эфире шоу The Shop UNINTERRUPTED.
Маскот «Денвера» исполняет бросок с середины площадки:
Ранее знаменитый разыгрывающий Аллен Айверсон высказался по поводу эпизода, произошедшего в плей-офф НБА 2001 года, когда он, выступая за «Филадельфию Сиксерс», перешагнул через защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Тайрона Лю.
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