Брат Николы Йокича сделал тату на ноге в его честь

Неманья Йокич, старший брат звёздного центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича, набил татуировку на ноге в его честь. Об этом у себя в социальных сетях рассказал Брайан Альфаро Гонсалес, который сделал тату Неманье.

«Некоторое время назад имел удовольствие сделать тату брату Йокича! Поздравляю его и всю команду», — написал Альфаро Гонсалес.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Йокич принял участие в 89 матчах, в которых в среднем набирал 25,7 очка, совершал 12,2 подбора и отдавал 9,8 передачи. В плей-офф сербский игрок показал следующие показатели – 30 очков, 13,5 подбора и 9,5 передачи в среднем за игру.

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