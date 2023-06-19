Джеймс Томпсон стал игроком «Самары»

Экс-центровой «Енисея» Джеймс Томпсон перешёл в «Самару». Об этом информирует пресс-служба команды. Стороны заключили контракт сроком на один сезон.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Томпсон в составе «Енисея» принял участие в 31 матче, в которых в среднем набирал 10,5 очка и делал 7,4 подбора. Профессиональную карьеру Джеймс начал в Италии в команде Poderosa Pall. Затем выступал в Германии и Израиле.

Напомним, по итогам второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2022/2023 «Самара» заняла четвёртое место в группе Б, не сумев пробиться в плей-офф турнира. Ранее «Самара» объявила о подписании однолетнего контракта с сербским форвардом Раде Загорацем.