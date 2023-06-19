Бронни Джеймс — Леброну: величайший из величайших
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Бронни Джеймс поздравил четырёхкратного чемпиона НБА и лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса с Днём отца. В этом году этот праздник в США отмечали 18 июня.
«Поздравляю с Днём отца величайшего из величайших. Люблю тебя, пап», – написал Бронни у себя в социальных сетях.
18-летний Бронни — старший сын Леброна Джеймса от брака с Саванной Бринсон. Леброн планирует играть с сыном в одном клубе НБА, когда тот сможет выставиться на драфт. Авторитетный портал NBA Draft Room прогнозиовал Бронни выбор под первым номером драфта-2024. У Бронни более 7 млн подписчиков в социальных сетях — больше, чем у многих звёзд Национальной баскетбольной ассоциации.
Бронни Джеймс посетил 3-й матч серии «Лейкерс» — «Голден Стэйт»:
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