«Ужасно для «Уизардс». Экс-игрок НБА – об обмене Брэдли Била в «Финикс Санз»

Игроки НБА выразили удивление решению «Вашингтон Уизардс» обменять звёздного разыгрывающего Брэдли Била в «Финикс Санз». Ожидается, что в обмен Била будут включены Крис Пол, Ландри Шамет, несколько выборов во втором раунде и обмен пиками.

«Уизардс» не получили ни одного пика 1-го раунда?» – написал защитник «Нью-Йорк Никс» Джош Харт у себя в социальных сетях.

«Какой ужасный обмен для «Уизардс», — высказался бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чендлер Парсонс.

Брэдли Билу 29 лет. Спортсмен дебютировал в лиге в 2012 году и провёл всю карьеру в составе «Вашингтон Уизардс». Действующий контракт 29-летнего Била рассчитан до конца сезона-2026/2027 (опция игрока на $ 57,12 млн).

Игрок «Финикса» забросил 45 трёхочковых подряд: