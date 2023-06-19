«Ужасно для «Уизардс». Экс-игрок НБА – об обмене Брэдли Била в «Финикс Санз»
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Игроки НБА выразили удивление решению «Вашингтон Уизардс» обменять звёздного разыгрывающего Брэдли Била в «Финикс Санз». Ожидается, что в обмен Била будут включены Крис Пол, Ландри Шамет, несколько выборов во втором раунде и обмен пиками.
«Уизардс» не получили ни одного пика 1-го раунда?» – написал защитник «Нью-Йорк Никс» Джош Харт у себя в социальных сетях.
«Какой ужасный обмен для «Уизардс», — высказался бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чендлер Парсонс.
Брэдли Билу 29 лет. Спортсмен дебютировал в лиге в 2012 году и провёл всю карьеру в составе «Вашингтон Уизардс». Действующий контракт 29-летнего Била рассчитан до конца сезона-2026/2027 (опция игрока на $ 57,12 млн).
Игрок «Финикса» забросил 45 трёхочковых подряд:
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