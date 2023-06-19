Названа команда, где может продолжить карьеру Дрэймонд Грин

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин может перейти в «Майами Хит». Об этом рассказал инсайдер Итан Дж. Сколник.

«Кажется, что это полная чушь, но ходят разговоры, что такой вариант всё-таки возможен. Но, опять же, это выглядит крайне маловероятным», — приводит слова Сколника Heat Nation.

В минувшем розыгрыше плей-офф Грин принял участие в 12 матчах, набирая в среднем 9,4 очка, делая 6,9 подбора и 6,8 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,2, трёхочковых — 25. Ранее сообщалось, что Дрэймонд рассматривает вариант с выходом на рынок свободных агентов, отказавшись от опции продления контракта на сезон-2023/2024, за который он заработает $ 27,56 млн.

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