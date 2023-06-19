Джеймс Томпсон: главная причина перехода в «Самару» — тренер Анзулович

Центровой Джеймс Томпсон прокомментировал переход в «Самару».

«Главная причина, по которой я решил перейти в «Самару» — тренер Анзулович. Работа с ним на протяжении двух последних сезонов позволила мне стать лучше, и я всегда говорил: если он покинет «Енисей» — я, если будет такая возможность, последую за ним. Мне нравилось играть против «Самары» в прошлом сезоне. Здесь болельщики обладают большой энергией, и всегда много людей на трибунах. Надеюсь, теперь они будут поддерживать меня — и я почувствую их энергию. Жду отличного сезона!» — приводит слова Томпсона официальный сайт самарского клуба.

Ранее «Самара» объявила о подписании однолетнего контракта с 28-летним центровым.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Томпсон в составе «Енисея» принял участие в 31 матче, в которых в среднем набирал 10,5 очка и делал 7,4 подбора.