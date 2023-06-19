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Крис Пол: узнал об обмене в «Вашингтон» в самолёте

Крис Пол: узнал об обмене в «Вашингтон» в самолёте
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Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз» американец Крис Пол признался, что узнал о своём готовящемся обмене в «Вашингтон Уизардс» в самолёте.

Напомним, ранее стало известно, что «Вашингтон» готовится отпустить своего лидера Брэдли Била в «Санз». Как ожидается, обмен Била будет включать Криса Пола, Ландри Шамета, несколько выборов во втором раунде и обмен пиками.

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«Это удивляет? Я тоже был удивлён (смеётся). Я узнал об этом в самолёте вчера, когда летел в Нью-Йорк. В этой лиге всё возможно. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Пол в эфире передачи Good Morning America.

Крису Полу 38 лет. Игрок дебютировал в НБА в 2005 году и выступал за такие команды, как «Нью-Орлеан Хорнетс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Хьюстон Рокетс» и «Оклахома Сити-Тандер».

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