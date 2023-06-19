В «Самаре» прокомментировали переход Джеймса Томпсона

Президент баскетбольного клуба «Самара» Камо Погосян высказался о подписании контракта с центровым Джеймсом Томпсоном.

«Томпсон своей игрой показал, что он полезный игрок. Плюс тренер хорошо знаком с его возможностями по совместной работе в «Енисее». Само собой, всегда лучше взять такого игрока, которого мы уже знаем в работе и который уже адаптирован к нашему чемпионату, а не кота в мешке. А так, тренер собирает команду под задачи. Под эти задачи мы и комплектуемся.

Почему контракт всего на один год? Если он хорошо проявит себя у нас в команде, то продлим контракт. Вы же понимаете, что надо учитывать не только спортивную, но и политическую ситуацию. Зачем на два года? Мне кажется, легионеров, как правило, на один год и подписывают. Допустим, Найта в УНИКСе весной до конца сезона подписали. Он подошёл команде, и они продлили соглашение. Да и легионеры, думаю, сразу на два года не подпишутся. По‑моему, так, как оно есть, удобно всем. Если всё будет нормально, если мы будем довольны игрой Томпсона, захотим снова подписать и он пожелает ещё остаться, то продлим контракт. А так считаю, что игрок уже проверенный. Опять же, это лучше, чем брать кота в мешке», — приводит слова Погосяна «Матч ТВ».