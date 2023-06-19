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Сборная Черногории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу среди женщин

Сборная Черногории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу среди женщин
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Сборная Черногории обыграла команду Италии в 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу среди женщин. Встреча проходила в Тель-Авиве (Израиль) и завершилась победой сборной Черногории со счётом 63:49.

Самой результативной в составе победительниц стала форвард Милица Йованович, на счету которой 17 очков и восемь подборов.

Соперником сборной Черногории в четвертьфинале станет сборная Франции.

Напомним, четыре команды, занявшие первые места в своих группах, вышли напрямую в четвертьфинал — Испания, Бельгия, Франция, Венгрия.

Женский чемпионат Европы по баскетболу 2023 года проходит с 15 по 25 июня в Израиле и Словении. Матчи принимают арены в Тель-Авиве (Израиль) и Любляне (Словения). Действующим чемпионом турнира является сборная Сербии.

ЧЕ-2023 (ж). 1/8 финала
19 июня 2023, понедельник. 21:00 МСК
Черногория
Окончен
63 : 49
Италия
Черногория: Йованович - 17, Лекович - 15, Мэк - 13, Вучетич - 8, Живкович - 5, Муйович - 4, Радоньич - 1, Бигович, Живалевич, Ковачевич, Пашич, Шчепанович
Италия: Андре - 10, Сантуччи - 8, Пан - 7, Дзандалазини - 6, Бестаньо - 4, Верона - 4, Вилла - 4, Спреафико - 4, Кубай - 2, Кис, Трукко, Фассина
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