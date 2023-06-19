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Сборная Черногории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу среди женщин

Сборная Черногории обыграла команду Италии в 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу среди женщин. Встреча проходила в Тель-Авиве (Израиль) и завершилась победой сборной Черногории со счётом 63:49.

Самой результативной в составе победительниц стала форвард Милица Йованович, на счету которой 17 очков и восемь подборов.

Соперником сборной Черногории в четвертьфинале станет сборная Франции.

Напомним, четыре команды, занявшие первые места в своих группах, вышли напрямую в четвертьфинал — Испания, Бельгия, Франция, Венгрия.

Женский чемпионат Европы по баскетболу 2023 года проходит с 15 по 25 июня в Израиле и Словении. Матчи принимают арены в Тель-Авиве (Израиль) и Любляне (Словения). Действующим чемпионом турнира является сборная Сербии.