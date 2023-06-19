Новый генменеджер «Голден Стэйт»: мы планируем, что Пул будет с нами ещё минимум 4 года
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Новый генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» Майк Данливи заявил, что клуб намерен сохранить в составе атакующего защитника Джордана Пула.
«После продления его контракта мы планируем, что он будет здесь ещё как минимум четыре года», — сказал Данливи на пресс-конференции.
Действующий контракт 23-летнего Пула рассчитан до конца сезона-2026/2027. В следующем сезоне защитник заработает $ 27,45 млн. Джордан был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2019 года под общим 28-м номером.
В минувшем розыгрыше плей-офф Джордан Пул принял участие в 13 матчах, набирая в среднем 10,3 очка, делая 3,5 передачи и 2,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 34,1, трёхочковых — 25,4.
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