«Это часть бизнеса, никто тебе ничего не должен». Крис Пол — о своём обмене в «Вашингтон»

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз» американец Крис Пол высказался о своём готовящемся обмене в «Вашингтон Уизардс».

«Это тяжело. Но на самом деле это часть бизнеса, и ты понимаешь, что никто тебе ничего не должен. Неважно, какие у вас отношения и что ты делаешь, ты понимаешь, что в этом бизнесе тебе никто ничего не должен, как и должно быть.

Но когда это произошло и мой сын написал мне, я подумал, что Мэтью (Ишбия, владелец «Финикс Санз». — Прим. «Чемпионата».) и Айзея (Томас. — Прим. «Чемпионата».) собирались пойти в другом направлении.

Что должно произойти дальше? Я не знаю. У меня пока не было достаточно времени, чтобы переварить всё это. Серьёзно, потому что происходящие вещи затрагивают не только меня», — приводит слова Пола ESPN US со ссылкой на New York Times.

Напомним, ранее стало известно, что «Вашингтон» готовится отпустить своего лидера Брэдли Била в «Санз». Как ожидается, обмен Била будет включать Криса Пола, Ландри Шамета, несколько выборов во втором раунде и обмен пиками.