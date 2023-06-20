Новый генменеджер «Голден Стэйт»: мы хотим вернуть Грина, он много значит для команды

Новый генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» Майк Данливи ответил на вопрос о тяжёлом форварде Дрэймонде Грине, который отказался от опции игрока и станет неограниченно свободным агентом.

«Мы действительно хотим вернуть Дрэймонда. Он много значит для этой организации и этой команды, он помогал нам побеждать на самом высоком уровне, мы чувствуем, что он нам нужен», — приводит слова Данливи ESPN US.

Ранее агент Грина Рич Пол подтвердил, что баскетболист проведёт переговоры с «Голден Стэйт Уорриорз» и изучит все варианты.

В минувшем розыгрыше плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации 33-летний Грин принял участие в 12 матчах, набирая в среднем 9,4 очка, делая 6,9 подбора и 6,8 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,2, трёхочковых — 25.