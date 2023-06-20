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Эй Смит составил свой рейтинг команд-претендентов на чемпионство в сезоне-2023/2024 НБА

Эй Смит составил свой рейтинг команд-претендентов на чемпионство в сезоне-2023/2024 НБА
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Известный телевизионный эксперт Стивен Эй Смит поделился мыслями о претендентах на чемпионство в следующем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

По мнению журналиста, главным фаворитом в борьбе за титул он считает «Денвер Наггетс». На вторую строчку Эй Смит поставил «Бостон Селтикс», третьим стал «Милуоки Бакс». Четвёртое место за «Лос-Анджелес Лейкерс», а на пятом расположился «Финикс Санз».

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Напомним, победителем минувшего розыгрыша плей-офф стал «Денвер», обыгравший в финальной серии «Майами Хит» со счётом 4-1. «Бостон» уступил в финале Восточной конференции «Майами» в семиматчевой серии (3-4), а «Милуоки» уступил «Хит» в первом раунде — 1-4.

Тем временем «Лейкерс» проиграли действующим чемпионам в финале Западной конференции (0-4), как и «Финикс» в полуфинале конференции — 2-4.

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