Джулиус Рэндл: сколько любви в «Никс», но мы ни черта не выиграли

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» американец Джулиус Рэндл высказался о своём периоде в команде.

«Честно говоря, мне это нравится. Это сделало меня тем игроком, которым я являюсь сегодня… Мэдисон-Сквер-Гарден — другое животное… Это просто безумие, сколько любви, но мы ни черта не выиграли», – сказал Рэндл на подкасте.

Напомним, Джулиус Рэндл дважды травмировал голеностоп в концовке прошлого сезона, однако перенёс проведение операции до прекращения выступлений. Он провёл 77 игр в регулярном чемпионате. В плей-офф «Нью-Йорк Никс» дошёл до полуфинала Восточной конференции, где уступил со счётом 2-4 «Майами Хит».

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