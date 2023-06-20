Гомельский — о матче Чехии с Грецией на женском ЧЕ: такой напряжённой игры давно не видел

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о матче между сборными Чехии и Греции в 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу среди женщин. Встреча проходила в Тель-Авиве (Израиль) и завершилась победой чешских баскетболисток со счётом 79:76.

«Вы знаете, я такого напряжённого матча очень давно на женских чемпионатах Европы не видел. Петра Голешинска оказалась девушкой с железными нервами. Это защитница сборной Чехии. Она забила штрафные без промахов в критических ситуациях, причём два раза она забивала два плюс бонусный. Именно её проходы и её штрафные предопределили победу сборной Чехии.

А сборную Греции я пожалел. Потому что два лучших игрока этой команды, Мария Фасула и Артемис Спану, практически без замен провели сорок минут на площадке и блестяще сыграли. Но у них не было отдыха, они очень устали. И не было равноценной замены у тренера. Получилось, что сборная Греции сыграла в семь человек», — сказал Гомельский у себя в социальных сетях.