22-летний атакующий защитник Никита Михайловский перешёл в ЦСКА

22-летний атакующий защитник Никита Михайловский стал игроком московского ЦСКА. Об этом информирует пресс-служба армейцев. Соглашение заключено по схеме «1+1» с возможностью аренды в другой клуб по итогам предсезонной подготовки.
«Для меня будет большой честью выступать за такой клуб, как ЦСКА, это будет новый вызов и опыт в моей карьере. Рад оказаться именно в армейском клубе, учиться и работать с профессионалами своего дела. Вместе постараемся радовать болельщиков победами и красивой игрой. ЦСКА всегда будет первым!» — сказал Михайловский.
В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ в составе саратовского «Автодора» Михайловский принял участие в 29 матчах, в которых в среднем набирал 6,3 очка (50% двухочковых, 40,6% трёхочковых, 90,2% штрафных), совершал 3,1 подбора и отдавал 1,8 передачи.
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