Порнозвезда намерена опубликовать секс-видео с участием Зайона Уильямсона
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Американская актриса фильмов для взрослых Мория Миллс заявила, что в скором времени намерена опубликовать секс-видео с участием звёздного тяжёлого форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона.
«НБА, у меня есть секс-видео с участием Зайона Уильямсона и меня. «Пеликанс», продайте его, он не заслуживает того, чтобы быть в Новом Орлеане! Секс-записи скоро выйдут», — написала Миллс у себя в социальных сетях.
Мория также добавила, что Зайон угрожал ей.
«Зайон не сможет выиграть дело против меня. У меня есть физические доказательства того, что он посылал людей, чтобы угрожать мне. И он сам это знает. Зайон, я подаю на тебя в суд за весь ущерб, который ты причинил мне».
Самые дорогие вещи во владении Зайона Уильямсона:
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