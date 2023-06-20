Порнозвезда намерена опубликовать секс-видео с участием Зайона Уильямсона

Американская актриса фильмов для взрослых Мория Миллс заявила, что в скором времени намерена опубликовать секс-видео с участием звёздного тяжёлого форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона.

«НБА, у меня есть секс-видео с участием Зайона Уильямсона и меня. «Пеликанс», продайте его, он не заслуживает того, чтобы быть в Новом Орлеане! Секс-записи скоро выйдут», — написала Миллс у себя в социальных сетях.

Мория также добавила, что Зайон угрожал ей.

«Зайон не сможет выиграть дело против меня. У меня есть физические доказательства того, что он посылал людей, чтобы угрожать мне. И он сам это знает. Зайон, я подаю на тебя в суд за весь ущерб, который ты причинил мне».

Самые дорогие вещи во владении Зайона Уильямсона: