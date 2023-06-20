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Эмил Райкович высказался о переходе Никиты Михайловского в ЦСКА

Эмил Райкович высказался о переходе Никиты Михайловского в ЦСКА
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Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал переход в команду 22-летнего атакующего защитника Никиты Михайловского. Ранее стало известно, что стороны заключили контракт по схеме «1+1» с возможностью аренды игрока в другой клуб по итогам предсезонной подготовки.

«Никита – молодой талантливый игрок, которому нужно много работать и показывать всем, что он не просто талант, что он готов работать в составе серьёзной системы.

Надеюсь, он будет скромным, голодным и готовым показать всё это с первого дня тренировок, чтобы заработать майку ЦСКА. Мы будем верить в него и сделаем всё, что в наших силах, чтобы помочь Никите достичь наших общих целей», — приводит слова Райковича пресс-служба ЦСКА.

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