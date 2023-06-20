Пол Пирс объяснил, почему считает Джамала Маррея лучшим разыгрывающим в НБА

Чемпион НБА в сезоне-2007/2008 американец Пол Пирс в очередной раз высказался о разыгрывающем «Денвер Наггетс» Джамале Маррее. По мнению Пирса, Маррей является лучшим игроком лиги на позиции разыгрывающего.

«Как разыгрывающий он может всё. Нет ничего такого, чего бы он не смог сделать. Прямо сейчас я думаю, что Джамал Маррей – лучший разыгрывающий в лиге», — сказал Пирс в эфире SHOWTIME Basketball.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Маррей принял участие в 85 матчах, в которых в среднем набирал 21,4 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 6,4 передачи. В победном четвёртом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации с «Майами Хит» (108:95, 3-1 в серии) Маррей оформил дабл-дабл: 15 очков и 12 результативных передач.

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