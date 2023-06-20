Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пол Пирс объяснил, почему считает Джамала Маррея лучшим разыгрывающим в НБА

Пол Пирс объяснил, почему считает Джамала Маррея лучшим разыгрывающим в НБА
Комментарии

Чемпион НБА в сезоне-2007/2008 американец Пол Пирс в очередной раз высказался о разыгрывающем «Денвер Наггетс» Джамале Маррее. По мнению Пирса, Маррей является лучшим игроком лиги на позиции разыгрывающего.

«Как разыгрывающий он может всё. Нет ничего такого, чего бы он не смог сделать. Прямо сейчас я думаю, что Джамал Маррей – лучший разыгрывающий в лиге», — сказал Пирс в эфире SHOWTIME Basketball.

НБА. Актуальное:
«К четвергу-пятнице его может не быть в «Пеликанс». Зайон скоро покинет «Нью-Орлеан»?
«К четвергу-пятнице его может не быть в «Пеликанс». Зайон скоро покинет «Нью-Орлеан»?

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Маррей принял участие в 85 матчах, в которых в среднем набирал 21,4 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 6,4 передачи. В победном четвёртом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации с «Майами Хит» (108:95, 3-1 в серии) Маррей оформил дабл-дабл: 15 очков и 12 результативных передач.

Худшие обмены игроков НБА в другие команды в XXI веке:

Маррей — шуточно о Йокиче:
Джамал Маррей сообщил, что был зол на Йокича за излишний альтруизм в пятой игре финала
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023