Виктор Вембаньяма высказался после встречи с фанатами в Нью-Йорке

Главный претендент на выбор под первым номером драфта НБА этого года Виктор Вембаньяма прилетел в США и рассказал, как его встретили в аэропорту Нью-Йорка. Соответствующее видео появилось на канале NBA Europe в YouTube.
«Не знаю, как они узнали, каким рейсом я прибыл. Но это весело. Здорово осознавать, какое влияние можешь оказывать на людей», — сказал Вембаньяма.
Видеозапись можно посмотреть на канале NBA Europe в YouTube. Права на видео принадлежат НБА.
Вембаньяма выступает за французский клуб «Метрополитан 92», в составе которого уже становился чемпионом французской лиги, а также двукратным участником Матча всех звёзд.
Напомним, по результатам драфт-лотереи НБА первый пик 2023 года достался «Сан-Антонио Спёрс». Ранее сообщалось, что такие легенды организации, как Тим Данкан, Ману Джинобили и Тони Паркер, будут помогать Вембаньяме в его становлении в лиге.
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